Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van'ın Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan dolayı kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan dolayı kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede iki gündür etkili olan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar devam ediyor.

Sokak ve caddelerde 36 araç ve 48 personelle karla mücadele eden belediye ekipleri, ana arterlerde yol genişletme ve tuzlama yaptı.

Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşların mağdur olmaması için karın etkisini gösterdiği andan itibaren sahada olduklarını söyledi.

Tipi nedeniyle açtıkları yolların tekrar kapandığını belirten Akman, şunları kaydetti:

"Dün 48 personel ve 36 araçla başlattığımız karla mücadele çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamıştık. Bu gece etkili olan kar ve şiddetli tipi tüm yolları tekrar kapattı. Tipinin etkisini kaybetmesiyle ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına başladı. Sorumluluk alanımızda bulunan yol ağını kısa sürede açmak için ekiplerimiz canla başla çalışıyor."