Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışması
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Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışması

24.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:19
Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van'ın Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan dolayı kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan dolayı kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar devam ediyor.

Sokak ve caddelerde 9 kamyon, 5 greyder, 4 beko loder, 2 loder, 2 dozer ve tuzlama aracı ve 32 personelle karla mücadele eden belediye ekipleri, ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşların mağdur olmaması için karın etkisini gösterdiği andan itibaren sahada olduklarını söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının daha önceden yaptıkları planlama doğrultusunda devam ettiğini belirten Akman, şunları kaydetti:

"Tüm mahalle yollarının dün geceden itibaren açtık. Yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve fırtınadan dolayı kapanan yollarda karla mücadele devam ediyor. Don ve buzlanma olaylarına karşı da gerekli tedbirlerin alınmış durumda."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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