Tuşba Belediyesinden kar mesaisi

11.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:06

Van'ın Tuşba Belediyesinin karla mücadele ekibi, dün etkili olan kar yağışının ardında ilk mesaisine başladı.



Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekibi, ilçe genelinde yol ve kaldırımlarında kar temizleme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatıyla sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, ilçede etkili olan kar yağışı ve akabinde gece saatlerinde yaşanan fırtınadan dolayı kapanan mahalle yollarını tek tek açıyor. Rakımı yüksek olan Akşit ve Yeniköşk mahallelerinde fırtınadan dolayı kapanan yolları açan ekipler, vatandaşların kar yağışının neden olduğu olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.



Ayrıca buzlanma ve don olaylarına karşı da tedbir alındığı ve yaşanacak olan buzlanmalara karşı tuzlama ekibinin hazır bekletildiği kaydedildi. - VAN

Kaynak: İHA