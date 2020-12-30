Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Van'ın Tuşba Belediyesince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere alınan tabletler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Belediyede düzenlenen programa Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ve birim amirleri katıldı.

Her evde bilgisayar ya da tablet bulunmadığını, bu nedenle ailelerin belediyeye başvuruda bulunduğunu belirten Akman, "Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinde tableti veya bilgisayarı bulunmadığı için uzaktan eğitim sistemi EBA'ya giremeyen öğrencimizin tablet ihtiyacını imkanlarımız doğrultusunda karşılamaya çalıştık." dedi.

Başkan Akman, tabletleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Bedevioğlu'na teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu