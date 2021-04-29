Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
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Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Tuşba Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı.

Van'ın Tuşba Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı.

Tuşba Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatarak, yüzlerdeki tebessüme vesile oluyor. Yardıma muhtaç aileleri örnek teşkil edecek bir çalışmayla belirleyen Tuşba Belediyesi ekipleri, özenle hazırladıkları temel gıda maddelerinden oluşan yardım kolilerini itinayla evlere götürülerek yerinde teslim etti.

Oluşturdukları 5-6 ekip tarafından 67 mahallenin tümünde tespit ettikleri kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelere götürüp evlerinde paketlerinin teslim edildiğini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Geçen yıl Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelerimize 'Sosyal Kart' dağıtmıştık. Bu sene de ihtiyaç sahibi ailelerimize kuru gıda yardımında bulunduk. Tuşba Belediyesi olarak rahmet ve bereket ayında bu ihtiyaç sahibi ailelerimizin derdine bir nebze de olsun merhem olmaya çalışıyoruz" dedi.

Yardıma muhtaç aileleri, belediye ekiplerinin daha önce yaptıkları saha çalışmasıyla belirlediklerini dile getiren Başkan Akman, "Daha önce isimleri ve adresleri titizlikle tespit edilen yardıma muhtaç ailelere gıda paketlerini personelimiz tarafından götürülerek evlerinde teslim edildi. Hazırlanan yardım paketlerinde bir ailenin mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak temel gıda maddeleri yer almaktadır. Amacımız ihtiyaç sahibi ailelerin de diğer insanlar gibi tebessüm dolu bir Ramazan geçirmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - VAN

Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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