Tuşba Belediyesinden hükümlülere mesleki eğitim

05.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:36

Van'ın Tuşba Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yaptığı protokol gereği 'Denetimli Serbestlik' kapsamında salıverilen ve haklarında kamu yararına çalışma şartı getirilen hükümlülere yönelik 'Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşleyici Kursu' açıldı.



Tuşba Belediyesinin emrine verilen hükümlülere yönelik düzenlenen kursun açılışına katılan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 'Denetimli Serbestliğin' amacının hükümlülerin tekrar suç işlemesini önlemek, onları yeniden topluma kazandırmak olduğunu dile getirdi. Kursu açmadaki amaçlarının 'Kader mahkumları' diye tabir edilen bu insanların bundan sonra ki hayatlarında işsiz birer fert değil, mesleği olan, toplumda söz hakkına sahip, saygı duyulan birer fert olarak yaşamlarına devam etmelerini sağlamak olduğunu kaydeden Başkan Akman, "İnşallah cezaevinde yeni çıkan bu insanlarımızı meslek sahibi yaparak kentin istihdamına katkı sağlayacağız" dedi.



Herkes tarafından kabul gören şekliyle suç ve cezanın genel amacının; öncelikli olarak toplumun tüm kesimlerini suçlardan korumak, suç işleyen bireyi iyileştirmek, bireyin işlediği suçtan pişman olmasını sağlayarak yeniden suç işlemesinin önüne geçmek olduğunu da vurgulayan Başkan Akman, "Bugün başlayan kursun kalorifer kazanlarını, işletme kurallarına göre güvenlik önlemlerini alarak çalıştıran, kalorifer kazanlarının basit bakım ve onarımını yapan kişiler yetiştirmeyi hedeflemesiyle birlikte kursun sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA