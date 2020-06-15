Tuşba Belediyesinden HDP'li meclis üyelerine tepki Tuşba Belediyesi, yaptıkları basın açıklamasıyla belediyenin gerçekleştirdiği hizmetleri karalamaya çalışan HDP'li meclis üyelerine tepki gösterdi.

Tuşba Belediyesi, yaptıkları basın açıklamasıyla belediyenin gerçekleştirdiği hizmetleri karalamaya çalışan HDP'li meclis üyelerine tepki gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye meclisini çalıştırmamak için yalan, iftira ve karalama kampanyası sürdüren HDP'li meclis üyelerinin, mesnetsiz sözler sarf ederek belediyeyi ve bazı yöneticileri kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma çabasına girdiği belirtildi.

İlçeye yapılan hizmetleri hazmedemeyen meclis üyesi Ayşe Minaz'ın "Çamur at, tutmazsa izi kalır" mantığıyla hareket ettiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu memlekette halkın faydasına dikili bir taşları olmayan, halka şiddeti, nefreti, ırkçılığı, bölünmeyi anti demokratik yollarla benimsetmeye çalışan bu zihniyet, belediyemiz hakkında isnatsız, tamamen hayal ürünü yalan ve iftiralar ile siyaset yaparak halk için yapılan iyi ne varsa engellemeye çalışmaktadırlar. Bahse konu iddialar, mesnetsiz olup herhangi bir maddi gerçekliği bulunmamaktadır. Başkan Yardımcısı Hasan Handil, iddiaların sahibi olan HDP'li Ayşe Minaz ile Servet Aktaş'ın asıl amacının kayyum meclis üyesi olarak atanmış olduğundan dolayı her ortamda ismini zikrederek yıpratmaya ve hedef göstererek etkilemeye çalışmaktadırlar. Ayrıca kayyum meclis üyesi olarak atandığı süreçte birçok kez özel numaradan aranarak ölümle tehdit edilmiş ve bu konuda Van Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunmuştur."

Anayasa'nın 28. ve 5187 Sayılı Basın Yasası'nın 3. maddesinde "basının haber verme hakkının gerçeklik, güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi, konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık unsurları ile sınırlı olduğu"nun belirtildiğine yer verilen açıklamada, "Yapılan haberlerle bu sınırın açıkça aşıldığı noktasında herhangi bir tereddüt söz konusu değildir. Bu konuyla alakalı olarak her türlü yasal yollara başvurarak sonuna kadar takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA