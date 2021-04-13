Tuşba Belediyesinden fırın denetimleri
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Tuşba Belediyesinden fırın denetimleri

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Tuşba Belediyesinden fırın denetimleri

Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki fırınlara yönelik düzenli olarak gerçekleştirdiği sosyal mesafe, hijyen ve gramaj denetimlerini artırdı.

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Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki fırınlara yönelik düzenli olarak gerçekleştirdiği sosyal mesafe, hijyen ve gramaj denetimlerini artırdı.

Tuşbalıların huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmesi için denetimlerini artıran Tuşba Belediyesi ekipleri, fırıncı esnafını sosyal mesafe, hijyen ve gramaj konusunda uyarırken, korona virüs salgını nedeniyle alınması gereken tedbirlerle ilgili de yayınlanan genelgeler hakkında bilgilendiriyor. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Handil nezaretinde yapılan denetimlerde belediye ekipleri, ilçe genelinde bulunan fırınlarda korona virüs tedbirleri kapsamında yürüttükleri hijyen, sosyal mesafe ve fahiş fiyat denetimlerinin yanı sıra sofraların gözdesi pidenin gramajı konusunda incelemelerde bulundu. Üretim alanlarında hijyen kurallarına bakan ekipler, hamur kazanları ve tezgahlar başta olmak üzere yer yeri tek tek kontrol ettiler. Ekmeği de tartarak gramajını kontrol eden ekipler, ayrıca fırıncı esnafını İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Ramazan Tedbirleri Genelgesi' konusunda da bilgilendirdiler.

Fırıncı esnafına, yayınlanan genelge hükümlerine göre Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırmaları ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek konusunda bilgilendiren ekipler, ancak iftardan sonra üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edebileceklerini kaydettiler.

Belediye Başkanı Salih Akman'ın direktifleri doğrultusunda hem vatandaşların sağlığı açısında hem de güzel bir Ramazan geçirmesi için ekiplerin denetimlerini artırdıklarını söyleyen Handil, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için ekiplerin mesai gözetmeksizin özveri bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Denetimleri sadece esnafı uyarmak veya kontrol etmek için yapmadıklarını da dile getiren Handil, aynı zamanda fırıncı esnafını son yayınlanan genelgeler konusunda da bilgilendirdiklerini kaydetti. - VAN

Tuşba Belediyesinden fırın denetimleri
Tuşba Belediyesinden fırın denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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