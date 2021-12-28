Van ve Muş'ta marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Haberler
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Van ve Muş'ta marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Van ve Muş'ta marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Tuşba ilçesi ile Muş'ta belediye ekipleri marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesi ile Muş'ta belediye ekipleri marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Tuşba ilçesinde Belediye Başkanı Salih Akman, Başkan Yardımcısı Necati Yertürk'ün de katıldığı denetimlerde zabıta ekipleri, ürünlerin etiket ile kasa fiyatlarını karşılaşırdı.

Ekipler, zincir ve yerel marketler ile bunlara ait depolarda sebze, meyve, gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Denetimler sırasında seçilen ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının karşılaştırmalarını isteyen Akman, ekiplerin fiyat artışına yönelik denetimlerin sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için gereken çabanın gösterildiğini aktaran Akman, "Temel gıda maddeleri, temizlik ürünleri ile sebze ve meyve başta olmak üzere vatandaşın temel ihtiyaçlarına yönelik ürünleri öne çıkararak denetim yapıyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Bunu için ekiplerimiz denetimlerine ara vermeden devam edecek." dedi.

Muş

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de ürünlerin fiyatlarının artırılarak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, ekiplerin marketlerde etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştığını belirtti.

Ekiplerin işletmelerdeki rutin kontrolleri de yaptığını aktaran Asya, şöyle konuştu.

"Haksız kazanç elde etmek üzere çeşitli ürünlerde fiyat artışı yapmak isteyenlerle mücadelemizi aksatmıyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilgili kurumlarla koordineli şekilde bu çalışmalarını sürdürüyor. İşletmeler ve marketler belirli aralıklarla denetleniyor. Özellikle son zamanlarda kur üzerinden bahaneler üretip fahiş fiyat artışı yapanlara taviz vermeyiz. Ürünlere fahiş fiyatlar uygulayan veya yerli ürün logosu kullanmayan işletmeler hakkında gerekli cezai işlemler yapılıyor. Esnafımızın bu hassasiyetleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Misafirperverliğiyle, dürüstlüğüyle hak ve hukuk konusundaki titizliğiyle bilinen esnafımızın bu tarz girişimde bulunmayacağını umut ediyorum. Ancak her şeye rağmen denetimlerimizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın hakkını korumak boynumuzun borcudur."

Van ve Muş'ta marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Van ve Muş'ta marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Van ve Muş'ta marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Van ve Muş'ta marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

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AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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