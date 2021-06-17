Tuşba Belediyesinden 'Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama' kursu

Van'ın Tuşba Belediyesi, kadınların ülke ekonomisine daha fazla katkı vermelerini sağlamak amacıyla açmış olduğu 'Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama' kursuna katılan 25 kadın hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

Van'ın Tuşba Belediyesi, kadınların ülke ekonomisine daha fazla katkı vermelerini sağlamak amacıyla açmış olduğu 'Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama' kursuna katılan 25 kadın hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

Tuşba Belediyesi, İŞKUR Van İl Müdürlüğünün destekleri ile Kalecik Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait Tarihi Van Evleri'nde açtığı 'Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama' kursuna 25 kadın katılıyor. Kadınların, açılan meslek edindirme kursuna gösterdiği yoğun ilginin ülke ekonomisine olan katkılarını artırmak adına önemli bir gelişme olduğunu belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 156 saati teorik ve 500 saati uygulamalı olmak üzere 656 saat sürecek olan kursun sonunda yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olacak kursiyerlere ayrıca sertifika verileceğini söyledi. Kadınların burada alacakları eğitim sayesinde tekstil alanında kendilerini geliştirip bir yandan ev bütçelerine katkı sunarken diğer taraftan da ekonomiye destek vermiş olacaklarını dile getiren Başkan Akman, "Tuşba Belediyesi olarak kadınlarımıza sosyal, kültürel, eğitim ve sanatsal yönlerini güçlendirmelerine destek olabilmek adına hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimize bir yenisini daha ekledik. Bizler kadınlarımızın var olan yeteneklerini ön plana çıkartıp, üretime katkılarını artırıyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlamında istihdama yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini dile getiren Başkan Akman, gelecekte iş imkanı olan ve ihtiyaç duyulan mesleklerle ilgili kursları geliştirip yaygınlaştıracaklarını dile getirdi. Başkan Akman, "Bu kardeşlerimiz hem aile ekonomisine katkıda bulunacak hem de mesleklerini en iyi şekilde icra edeceklerdir. Özellikle genç kızlarımız ve kadınlarımız için imkanlarımız dahilinde bu tür mesleki kursları açma gayreti ve çabası içinde olacağız" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı