Tuşba Belediyesi'nin kadınlara yönelik halı ve kilim kursu yeniden açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuşba Belediyesi'nin kadınlara yönelik halı ve kilim kursu yeniden açıldı

Tuşba Belediyesi'nin kadınlara yönelik halı ve kilim kursu yeniden açıldı
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Ekonomi

Van'ın Tuşba ilçesinde, belediye tarafından dezavantajlı kadınlara yönelik halı ve kilim kursu yeniden açıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde, belediye tarafından dezavantajlı kadınlara yönelik halı ve kilim kursu yeniden açıldı.

Tuşba Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğü desteğiyle açılan ve salgın sürecinden dolayı bir süredir kapalı olan kurs, normalleşme dönemiyle birlikte belirlenen kurallara uygun şekilde yeniden kadınlara hizmet vermeye başladı.

Tarihi Van Evleri'nde açılan kursa katılan kadınlar, aldıkları eğitimle hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de meslek öğrenerek tarihi bir geleneği sürdürüyor.

Tamamı dezavantajlı kadınlardan oluşan 25 kursiyere, günde 6 saat verilen kursa katılarak sertifika alan kadınlar, Van yöresine ait motiflerin kullanıldığı halı ve kilimleri yaparak gelecek nesillere aktarıyor. ???????

Tuşba Belediyesi'nin kadınlara yönelik halı ve kilim kursu yeniden açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Memduh Büyükkılıç
Magazin Müge Anlı Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Merih Demiral Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuşba Belediyesi'nin kadınlara yönelik halı ve kilim kursu yeniden açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:27:46. #1.15#

title