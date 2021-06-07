Tuşba Belediyesi'nin kadınlara yönelik halı ve kilim kursu yeniden açıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde, belediye tarafından dezavantajlı kadınlara yönelik halı ve kilim kursu yeniden açıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde, belediye tarafından dezavantajlı kadınlara yönelik halı ve kilim kursu yeniden açıldı.

Tuşba Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğü desteğiyle açılan ve salgın sürecinden dolayı bir süredir kapalı olan kurs, normalleşme dönemiyle birlikte belirlenen kurallara uygun şekilde yeniden kadınlara hizmet vermeye başladı.

Tarihi Van Evleri'nde açılan kursa katılan kadınlar, aldıkları eğitimle hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de meslek öğrenerek tarihi bir geleneği sürdürüyor.

Tamamı dezavantajlı kadınlardan oluşan 25 kursiyere, günde 6 saat verilen kursa katılarak sertifika alan kadınlar, Van yöresine ait motiflerin kullanıldığı halı ve kilimleri yaparak gelecek nesillere aktarıyor. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar