Tuşba Belediyesinden bayramlaşma programı

15.08.2019 11:17

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bir törenle personeliyle bayramlaştıktan sonra mesaiye başladı.

Belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine; Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardında sabah saatlerinde mesainin başlamasıyla birlikte tüm personelin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Başkan Akman, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Akman, "Biz kocaman bir aileyiz ve Tuşba bizlere emanet. Bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağımıza inanıyorum. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak hedefiyle görevlerimizi yerine getireceğiz. Özverili gayretlerinizin daha güzel yarınlar adına artarak devam edeceğine inanıyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımın ve ailelerinin bayramlarını tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum" şeklinde konuşu.

Daha sonra Başkan Akman ile belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ile birim müdürleri ve tüm personelle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik ettiler. - VAN

Kaynak: İHA