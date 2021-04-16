Tuşba Belediyesinden basın açıklaması
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Tuşba Belediyesinden basın açıklaması

Tuşba Belediyesinden basın açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Tuşba Belediyesi, son günlerde belediyenin personelini eğitim adı altında yurt dışına gönderdiği şeklinde hiçbir somut dayanağı olmayan, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında maksatlı olarak yayınlanan haber ve iddiaların tamamının gerçek dışı ve iftira olduğunu duyurdu.

Van'ın Tuşba Belediyesi, son günlerde belediyenin personelini eğitim adı altında yurt dışına gönderdiği şeklinde hiçbir somut dayanağı olmayan, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında maksatlı olarak yayınlanan haber ve iddiaların tamamının gerçek dışı ve iftira olduğunu duyurdu.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamada, "Her zaman olduğu gibi Tuşbalılara en iyi hizmeti verme gayret ve çabası içerisinde olan Tuşba Belediyemizin düzenlemiş olduğu tüm eğitim seminerleri ve yetiştirme kursları, kendi imkanları ve kamu kurum ve kuruluşların işbirliği ile yurt içinde gerçekleştirilmiştir. İddia edildiği gibi hiçbir eğitim programı yurt dışında yapılmamış ve eğitim amaçlı Almanya başta olmak üzere hiçbir Avrupa ülkesine ve yurt dışına belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve personelimiz dahil hiç kimse kesinlikle gönderilmemiştir. Kaynağı belirsiz duyumlardan oluşan sözde haberler, bazı çevrelerin belli amaçlara ulaşmak için yaptıkları karalama kampanyasının bir ürünüdür. Tuşbalılara hizmetin en güzelini zamanında ve kesintisiz bir şekilde sunma gayreti ve çabası içerisinde olan Tuşba Belediyemizin, çarpıtma ve iftiralara malzeme edilmesini kınıyor, kendi menfaatleri için bu yola başvuranları etik kuralları çerçevesinde davranmaya davet ediyoruz" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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