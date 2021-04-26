Tuşba Belediyesinden ABD Başkanına tepki

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ABD Başkanı Joe Biden'in, 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamada yaşanan olayları 'soykırım' olarak nitelemesine tepki göstererek, "Kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi.

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ABD Başkanı Joe Biden'in, 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamada yaşanan olayları 'soykırım' olarak nitelemesine tepki göstererek, "Kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarının 'Soykırım' olarak nitelemesine tepki göstermek amacıyla beraberinde bulunan Tuşba Belediyesinin Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte 1915 olaylarında Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen 2 bin 500 Müslüman'ın anısına yaptırılan Zeve Şehitliği'ni ziyaret etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında bir açıklama yapan Başkan Akman, "Bugün kim ne söylerse söylesin, 1915'te yaşanan ve hafızalarımızda büyük travmalara neden olan acı olayların uluslararası siyasete alet edilmesi büyük bir hatadır. ABD Başkanı Biden gerçek soykırımı görmek istiyorsa; Zeve Şehitliğini ziyaret etsin" dedi.

"Ermeni çeteleri 2 bin 500 Müslüman'ı Zeve'de şehit etti"

Ermeni çetelerinden kaçan, Derebey, Hakis, Zorava (Yemlice), Hıdır, Göllü, Şeyhayne (Otluca), Şeyhkara (Gülsünler) köylerinde yaşayan binlerce Müslüman'ın Zeve köyüne geldiklerinden Ermeni çetelerinin hain saldırısına maruz kaldıklarını hatırlatan Başkan Akman; kadın, yaşlı ve çocuk 2 bin 500 Müslüman'ın burada haince katledildiklerini kaydetti. Ermeni çetelerinin Şamaram Mahallesi'nde 200 kadın ve çocuğu sığındıkları evde yaktıklarını da ifade eden Başkan Akman, "Vestan (Gevaş) ve Mukas'ta 3 bin kişi katledilmiştir. Bu durumu belgeleriyle arşivlerde duruyor. ABD Başkanı Biden katliam görmek istiyorsa bu arşiv belgelerine bakabilir" ifadelerini kullandı.

"ABD önce kendi tarihine baksın"

Türkiye'yi sözde 'Ermeni Soykırımı' ile itham eden Amerika'yı bütün dünyanın Vietnam'da, Afganistan'da ve Irak'ta eline bulaştırdığı milyonlarca mazlumun kanı ile tanıdığını söyleyen Başkan Akman, kendi tarihini Kızılderililere yaptığı soykırımla başlatan Amerika'nın, ülkemizi ve tarihimizi sözde soykırımlarla itham edecek en son ülke olması gerektiğini söyledi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaptığı basın açıklamasının ardından belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Zeve Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktıktan sonra ayrıldılar. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı