Tuşba Belediyesi, yeni yollar açarak halkın hizmetine sunuyor

15.10.2019 11:40

Van'ın Tuşba Belediyesi, gelecek nesillere yaşanır bir ilçe bırakmak için yeni yollar açarak modern görünüme kavuşturuyor.



Van'ın en fazla göç alan merkez ilçelerinin başından gelen Tuşba'da, önümüzdeki 50 yıllık ulaşım sorunu şimdiden planlanarak çalışmalar yürütülüyor. Belediye ekipleri, özellikle yoğun göç alan Akköprü, Seyrantepe ve Şemsibey mahalleleri başta olmak üzere tüm mahallelerde ulaşım mastır planı doğrultusunda imara uygun yeni yollar açıyor.



Amaçları daha yaşanabilir bir Tuşba oluşturmak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Salih Akman, 'Yol Medeniyettir' şiarıyla yeni yol açma çalışmalarını 10 merkez mahallenin yanı sıra tüm kırsal mahallelere yaymaya çalıştıklarını ifade etti. Büyük bölümü bu yıl yeni açılan yollar olmak üzere bugüne kadar 94 bin kilometre stabilize ve 124 bin 680 kilometre reglaj yaptıkları kaydeden Başkan Akman, "Van'da yaşanan depremlerin ardından Tuşba ilçemizin birçok mahallesinde yeni yerleşim birimi oluştu. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bu yeni yerleşim birimlerine yeni yollar açarak halkımızın hizmetine sunduk. Daha güzel ve yaşanabilir bir Tuşba oluşturmak için halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, iş makineleri ile birlikte yeni yol açma, genişletme ve reglaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" ifadelerini kullandı.



Tuşba'nın daha iyi bir görünüme kavuşması için üstyapı çalışmalarının yanında yeraltı çalışmalarını da yürüttüklerini ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yeni yol açma, stabilize ve reglaj çalışmalarını sürdürdüğü bölgelerde su kaynakların bulunduğu yerlerle köprü geçişlerine koruge boru döşeyerek alt yapısını da tamamlayarak halkımıza kaliteli bir hizmeti sunuyoruz. Tuşba Belediyesi olarak her mahallemize eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Bunun için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor" dedi. - VAN

Kaynak: İHA