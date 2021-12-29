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Tuşba Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Güncel

Tuşba Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu -Kar yağışından etkilenen yüzlerce sokak hayvanının yardımına koştular Van'ın Tuşba Belediyesi, kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

TUŞBA, VAN (İHA) - Tuşba Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu

-Kar yağışından etkilenen yüzlerce sokak hayvanının yardımına koştular

VAN - Van'ın Tuşba Belediyesi, kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Van'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkilerken, yiyecek bulamayan yüzlerce sokak hayvanı için belediye ekipleri adeta seferber oldu. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Tuşba ilçesinde, ıslah edilen vahşi çöp depolama civarında yiyecek arayan sokak hayvanlarının görülmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Sokak hayvanlarına yıl boyunca mama desteği sunan Tuşba Belediyesi, havaların soğuduğu bu dönemde bu desteğini artırarak sürdürdü. Vahşi çöp depolama alanına gelen belediye ekipleri, torbalar içinde getirdikleri mama ile yüzlerce hayvanı besledi.

Çalışmalara katılan Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında, yaklaşık bir haftadır Van'da zorlu kış sürecinin başladığını belirtti. Kar yağışından dolayı bölgede evcil hayvanların yiyecek bulamadığını ifade eden Başkan Yertürk, "Kış ayında can dostlarımızı yalnız bırakmamak adına belediye ekipleri olarak yemleme çalışmalarımızı yaptık. Burada yüzlerce hayvan var. Arkadaşlarımız iki, üç günde bir burayı ziyaret edip, evcil hayvanların mamalarını bölgeye bırakarak ayrılıyorlar" dedi.

Tuşba Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu

Tuşba Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu

Tuşba Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu

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