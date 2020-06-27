Tuşba Belediyesi'nden sınava giren öğrencilere ikram
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Tuşba Belediyesi'nden sınava giren öğrencilere ikram

Van merkez Tuşba Belediyesi, bugün gerçekleştirilen üniversite sınavı birinci oturumuna giren öğrencilere su, kek ve meyve suyu ikramında bulundu, maske dağıttı.

Tuşba Belediyesi'nden sınava giren öğrencilere ikram
27.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:27

Van merkez Tuşba Belediyesi, bugün gerçekleştirilen üniversite sınavı birinci oturumuna giren öğrencilere su, kek ve meyve suyu ikramında bulundu, maske dağıttı.

Eğitimci olan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Tuşba Belediyesi ekipleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs alanından 2 ve diğer ilçe genelindeki okullardan da birer olmak üzere kurulan 13 stantta öğrenci ve velilerine ikramlar da bulundu. Öğrencilerin sınava girmeden önce rahatlaması gerektiğini dile getiren Başkan Akman, öğrenci ve velilerin sınav günü stresli bir ruh halinde olabildiklerini ifade ederek, "Bizler bu küçük tatlı ikramlarımızla öğrencilerimizin biraz moral bulması istedik. Sadece çalışmak değil çevresel etmenler de öğrencilerin başarılarını etkiliyor. Bu küçük ikramlarla öğrencilerimiz bir nebze olsun nefes almalarını ve sınava girerken, stresten uzak rahat bir şekilde girmelerini istedik" dedi.

İkramların ilçe sınırları içerisinde bulunan merkezi konumdaki okulların tümünde yapıldığını ifade eden Başkan Akman, gençlerin ve eğitimin her zaman destekçisi olduklarını söyledi. Başkan Akman, "Destek olmaya da devam edeceğiz. Belediye olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Öğrencilerimize ücretsiz olarak maske dağıtımının yanışı sıra su, kek ve meyve suyu gibi ikramlarda bulunduk" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

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