Tuşba Belediyesi'nden çocuk ve gençlere yönelik resim kursu
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Tuşba Belediyesi'nden çocuk ve gençlere yönelik resim kursu

Tuşba Belediyesi'nden çocuk ve gençlere yönelik resim kursu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın merkez Tuşba Belediyesi, çocuk ve gençlerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine destek olmak amacıyla resim kursu açtı.

Van'ın merkez Tuşba Belediyesi, çocuk ve gençlerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine destek olmak amacıyla resim kursu açtı.

Eğitim, kültür ve sanatın merkezi haline gelen Tuşba Belediyesi Kalecik Toplu Yaşam Merkezi'nde açılan resim kursuna; kursiyerler sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki öğün katılıyor. Çocuk ve gençlere yönelik hafta içi her gün verilen kursa katılan çocuk ve gençlere, sabır ve emek gerektiren karakalem ve yağlı boyama teknikleri konusunda eğitimler veriliyor. Güzel Sanat Liseleri'nin resim bölümü, üniversitelerin Resim-İş Öğretmenliği ile Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne hazırlanan öğrencilerin yanı sıra hobi olarak da resim yapmak isteyen aralarında otizm, down sendromlu bazı engelli çocuklarımızın da kursa katıldıklarını belirten belediye yetkilileri, asıl amaçlarının kurslara katılanların kişisel gelişimlerine destek vermek olduğunu kaydettiler. Belediye yetkilileri, resim sanatına gönül veren herkese kapılarının açık olduğunu söylediler. Belediye Başkanı Salih Akman'ın eğitimci olduğu için eğitimi çok önemsediği ve destek verdiğini belirten kursiyerler ise eğitime olan ilgilerinden dolayı Başkan Akman'a teşekkür ettiler. - VAN

Tuşba Belediyesi'nden çocuk ve gençlere yönelik resim kursu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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