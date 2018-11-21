Tuşba Belediyesi Muhtaçların Umudu Oldu

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Evde Temizlik" projesi kapsamında bakıma muhtaç vatandaşların evlerinde temizlik hizmeti yapılıyor.

Tuşba'da hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara ev temizliği hizmeti devam ediyor. Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce hayata geçilen proje kapsamında ilçe genelinde belirlenen bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların evlerinde temizlik çalışması yapılıyor. Proje kapsamında daha önceden tespit edilen ailelerin genel ihtiyaçları, evin genel temizliği ve şahısların kişisel bakımları evlerinde yapılıyor.

Sabah saatlerinde evlere giden kadınlardan oluşan 5 kişilik ekip, kendi ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan vatandaşların yaşadıkları ortamı sağlık koşullarına uygun hale getirerek evlerinde her türlü temizliği gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Ebiri çiftinin evini baştan aşağıya temizledi.

Tuşba Belediyesinin evde temizlik hizmetinden memnun olduğunu dile getiren Ebiri çifti, evlerini temizleyen ekibe teşekkür etti. - VAN