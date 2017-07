Tuşba Belediyesi Mavi Bayraklı Halk Plajı Çalışmaları Devam Ediyor

Van merkez Tuşba Belediyesi'nin ilkkez Van Denizi'nde almaya hak kazandığı ve yer sorunu çözülen Mavi Bayraklı plajının inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ederken, kısa sürede "Yukarı Van Denizi 'Mavi Bayraklı Halk Plajı"na kavuşuyor.



Tuşba ilçesine bağlı Ayanıs ile Mollakasım mahalleleri arasındaki sahilde "Mavi Bayraklı" halk plajı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tuşba Belediyesince 45 gün iş teslimi ile ihalesi yapılan mavi bayraklı plajın çalışmalarına istinat duvarının yapımı ile başlandı. Yaklaşık 120 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde inşa edilen 2 adet istinat duvarının inşaatında sona yaklaşıldı. Arıtma tesisi, 190 metrekarelik idari bina, mescid, can kurtaran odası, duşa kabin, büfe, tuvaletler, otopark ve peyzaj çalışmalarının da temelinin atıldığı plaj, yaklaşık 30 gün içerisinde belediyeye teslim edilecek ve hemen akabinde halkın hizmetine sunulacak. Bugüne kadar uzamasının sebebi yer tahsisi ve bölgede içme suyu arayışları oldu. Bilindiği üzere Tuşba Belediyesi'nin girişimleri ile gerçekleştirdiği, Van Denizinin su içi ve kıyı ile çevre temizliği ve sahil düzenlemeleriyle bölgemizde tatilcilerin ve kadirşinas Vanlıların gözdesi olan, Mollakasım ve Ayanis başta olmak üzere Çitören, Çarpanak, Mollakasım, Ağartı, Özyurt, Dağönü, Yeşilsu, Halkalı, Döşeme, Yaylıyaka, Çolpan, Çakırbey ve Sağlamtaş Mahalleleri başta olmak üzere aziz halkımız ile turistlerin rahat yüzebilecekleri halk plajlarına ihtiyaç vardır. Mollakasım ve Ayanis ta örnek Mavi Bayraklı plaj alanı inşaat çalışmaları hızla devam etmektedir.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe; "Öncelikle mavi bayraklı halk plajımızın tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda Dünyada 49 ülkede uygulanıyor. Merkezi Danimarka Kopenhag'ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, 2016 yılında Mavi Bayrak Programını çok hasas olarak yürütmektedir. Mavi Bayraklı Halk Plajı ödüle hak kazanmak çok kolay olmamaktadır. Tuşba Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce inşaatı yürütülen mavi bayraklı halk plajımız şimdiden vatandaşların sabırsızlıkla beklediği projelerimizin başında geliyor. Allahın izni ile plajımızı çok kısa bir süre içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız. Biliyorsunuz bu güne kadar Van Gölüne hep sırtımızı dönmüştük, ilkkez Van'ın yükselen değeri olan Tuşba Belediyesi ile Van ve bölge halkı yüzünü Van Denizine döndü. 600 yaşındaki, 1648 metre rakımlı ve 400 km'lik sahile sahip Van Denizi kıyısında rahat yüzülebilecek ilk ve tek halk plajımız şimdiden vatandaşların sabırsızlıkla beklediği yerlerin başında geliyor. Vanlılar ve turistler gittikleri ısısız koylarda yüzebilecekleri bir uygun yer bulunmadığı gibi her şeyden mahrum kalıyordu. Şimdi Tuşba Belediyemizin yaptığı bu mavi bayraklı plajlarla tüm sıkıntılarımız bitiyor. Öncelikli çalışmalarımız içerisinde değerlendirdiğimiz plajımıza arıtma tesisi kazandırıyoruz. Plajımız çevre dostu bir plaj olacaktır. Gerek modern tesisleriyle, gerek tuvaletleri gerek idari binası, can kurtaranı, kafeteryası, büfesi ve engelli kardeşlerimizin ve herkes için yapılan araç gereçleri ile Türkiye'nin hatırı sayılır plajları arasında olacaktır. Şu an merdiven ve istinat duvarlarımızın çalışmalarında sona gelindi. Arıtma sistemimizin kurulumu yapılmaktadır. Arıtma sistemimizin dengeleme havuzu ve platformu bitti. Arıtma cihazlarımız istendi bir hafta içinde geliyor. İnşallah şimdi kıyı şeridi düzenlemeleri, duşlar, giyinme kabinleri ve idari bina ve otopark alanı yapımına başlıyoruz. Su deposu ve su çekilme işleri yapılacaktır. Peyzaj çalışmaları ile tamamlanacak plaj alanın aydınlatma ve sulama sistemleri kurulacaktır. Şimdiden tüm halkımıza ve Van'ın aziz misafirlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN