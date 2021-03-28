Tuşba Belediyesi kandil simidi dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tuşba Belediyesi kandil simidi dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tuşba Belediyesi kandil simidi dağıttı

Van'ın Tuşba Belediyesi, Berat Kandili sebebiyle camiden çıkan vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Van'ın Tuşba Belediyesi, Berat Kandili sebebiyle camiden çıkan vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Hayata geçirdiği sosyal projelerle adından sıkça söz ettiren Tuşba Belediyesi; kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen ve Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara simit dağıttı. Beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Azad Gülengül, meclis üyeleri Murat Dargın ile Mahmut Ekinci ve birim müdürleri ile birlikte Yukarı Norşin Cami bahçesinde kurulan stantta, camiden çıkan vatandaşlara kandil simidi dağıtan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kandil simidi dağıtımının geleneklerin unutulmaması açısından çok güzel bir çalışma olduğunu söyledi. Kandillerin birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamına katkı sağlayan eşsiz fırsatlar olduğunu da dile getiren Başkan Akman, bu fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelenin sürdüğünü hatırlatan Başkan Akman, "Salgın nedeniyle çalışma hayatımızdan sosyal hayatımıza, bireysel ilişkilerimizden toplumsal ilişkilerimize kadar var olan birçok alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kaldık. İnşallah kısa zamanda bu günleri de yavaş yavaş geride bırakarak, eski alışkanlıklarımıza tekrar döneriz. Bu önemli günlerde tekrar eskisi gibi dost, komşu ve akraba ziyaretlerimizi yaparız" dedi.

Kandillerin, insanları birbirlerine yaklaştıran, birlik ve beraberliğin pekiştiği önemli dini günler olduğunu da vurgulayan Başkan Akman, "Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam Aleminin Ramazan Ayı'nın müjdeleyicisi mübarek Berat Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Tuşba Belediyesi kandil simidi dağıttı
Tuşba Belediyesi kandil simidi dağıttı
Tuşba Belediyesi kandil simidi dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Semih Yalçın Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Binnur Kaya Bahar Candan Burcu Biricik Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuşba Belediyesi kandil simidi dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 18:55:37. #1.14#
title