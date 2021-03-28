Tuşba Belediyesi kandil simidi dağıttı

Van'ın Tuşba Belediyesi, Berat Kandili sebebiyle camiden çıkan vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Van'ın Tuşba Belediyesi, Berat Kandili sebebiyle camiden çıkan vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Hayata geçirdiği sosyal projelerle adından sıkça söz ettiren Tuşba Belediyesi; kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen ve Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara simit dağıttı. Beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Azad Gülengül, meclis üyeleri Murat Dargın ile Mahmut Ekinci ve birim müdürleri ile birlikte Yukarı Norşin Cami bahçesinde kurulan stantta, camiden çıkan vatandaşlara kandil simidi dağıtan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kandil simidi dağıtımının geleneklerin unutulmaması açısından çok güzel bir çalışma olduğunu söyledi. Kandillerin birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamına katkı sağlayan eşsiz fırsatlar olduğunu da dile getiren Başkan Akman, bu fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelenin sürdüğünü hatırlatan Başkan Akman, "Salgın nedeniyle çalışma hayatımızdan sosyal hayatımıza, bireysel ilişkilerimizden toplumsal ilişkilerimize kadar var olan birçok alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kaldık. İnşallah kısa zamanda bu günleri de yavaş yavaş geride bırakarak, eski alışkanlıklarımıza tekrar döneriz. Bu önemli günlerde tekrar eskisi gibi dost, komşu ve akraba ziyaretlerimizi yaparız" dedi.

Kandillerin, insanları birbirlerine yaklaştıran, birlik ve beraberliğin pekiştiği önemli dini günler olduğunu da vurgulayan Başkan Akman, "Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam Aleminin Ramazan Ayı'nın müjdeleyicisi mübarek Berat Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı