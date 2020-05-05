Tuşba Belediyesi, kaçak yapılaşmaya fırsat vermiyor
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Tuşba Belediyesi, kaçak yapılaşmaya fırsat vermiyor

Tuşba Belediyesi, kaçak yapılaşmaya fırsat vermiyor
05.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:47

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, "Denetimlerimizi bu yönde aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, "Denetimlerimizi bu yönde aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

İnşaat mevsiminin başlamasıyla yapılabilecek kaçak yapıların önüne geçmek için denetimlerini artıran Tuşba Belediyesi, kesinlikle kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyecek. Van'ın kronikleşmiş sorunlarının en önemli nedenlerinden olan plansız ve kaçak yapılaşma ile mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, alınan bu kararın vatandaşın yararına olduğunu dile getirdi.

"Kaçak yapılaşma beraberinde kronikleşen sorunlar getirdi"

1980'li yılların başından bu yana gerek köyden kente göç, gerekse yaşanan terör olaylarından dolayı hızla artan göçün beraberinde çarpık kentleşmeyi getirdiğini ifade eden Başkan Akman, buna paralel olarak artan kaçak yapılaşmanın da beraberinde bir takım sorunlar getirdiğini kaydetti. Kaçak yapılaşmanın beraberinde getirdiği birçok sorunun aradan geçen süreden dolayı çözülemeyecek duruma geldiğini anlatan Başkan Akman, "Kaçak yapılaşmanın şehre getirdiği kronikleşen sorunları göz önüne aldığımızda bu konuya kararlılıkla yaklaşmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

"Kaçak ve kontrolsüz yapılan her yapı ölüm ve gözyaşı demektir"

Kaçak inşaatların bir şehrin kanserli hücreleri gibi olduğunu ve bu yüzden hiçbir şekilde arzu etmediklerini vurgulayan Başkan Akman, "Bunun için eğer zamanında bu kanserli hücreye müdahale etmesek, tüm vücuda yayılır ve şehri yaşayamaz hale getirir. Biz Tuşba Belediyesi olarak kesinlikle kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Bunun için tüm hemşehrilerimizin inşaata başlamadan belediyeye gelerek gerekli izinlerini alsınlar. Bu işlemler bugün kendileri için belki biraz zaman kaybı ve biraz külfet ve yük olarak görülse de ilerde bize dua edecekler. Çünkü gerek ilimizde gerekse Elazığ'da yaşanan depremlerde gördük ki deprem değil, yapı öldürüyor. İlimiz deprem kuşağında ve bunun için kaçak ve kontrolsüz yapılan her yapı ölüm ve gözyaşı demektir. Bu yüzden ruhsatsız hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Yasalarda da büyük cezalar öngörülüyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için şimdiden uyarıyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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