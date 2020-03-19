Tuşba Belediyesi ekipleri yolları sabunlu suyla dezenfekte ediyor
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Tuşba, Van, Yerel

Tuşba Belediyesi ekipleri yolları sabunlu suyla dezenfekte ediyor

Tuşba Belediyesi ekipleri yolları sabunlu suyla dezenfekte ediyor Van'ın Tuşba Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korana virüsüne karşı aldığı tedbirler kapsamında yolları sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.

19.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:08
Tuşba Belediyesi ekipleri yolları sabunlu suyla dezenfekte ediyor

Tuşba Belediyesi ekipleri yolları sabunlu suyla dezenfekte ediyor

VAN - Van'ın Tuşba Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korana virüsüne karşı aldığı tedbirler kapsamında yolları sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.

Korona virüsü tedbirlerini en üst seviyede tutan Tuşba Belediyesi ekipleri, bir yandan halkın yoğun olarak kullandığı alanlarla kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmasını titizlikle yürütürken, bir yandan kahvaltı salonları, lokantalar ve pastane yetkililerine virüsle ilgili bilgiler veriyor. Bu tür mekanlarda masalar arasındaki mesafenin en az 1,5 metreye çekilmesi konusunda gerekli uyarıları yapan Tuşba Belediyesi ekipleri, marketlerde özellikle temizlik ürünlerine yönelik fiyat etiketi denetimlerini de devam ettiriyor.

Adeta ilçeyi baştan sona dezenfekte ettiklerini dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, korona virüsü tehdidine karşı ilçe temizliğine önem verdiklerini ve çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyledi. Hiçbir virüsün aldıkları önlemlerden daha güçlü olmadığını dile getiren Başkan Akman, "Hemşehrilerimizin sağlığı ve mutluluğunu düşünerek Tuşba'mızın pırıl pırıl olması için ekiplerimiz temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle çöp bırakma noktalarında yoğunlaşan kirliliğe hemen müdahale ediyoruz. Korona virüsünden dolayı alınan tedbir doğrultusunda yollarımızı sabunlu suyla dezenfekte ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızı, taziye evrelerimizi, camilerimizi ve toplu yaşam alanlarımızın hepsini dezenfekte ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" dedi.

Tuşba Belediyesi ekipleri yolları sabunlu suyla dezenfekte ediyor

Kaynak: İHA

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Tuşba Belediyesi ekipleri yolları sabunlu suyla dezenfekte ediyor

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