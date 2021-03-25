Tuşba Belediyesi bahar mesaisine başladı
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Tuşba Belediyesi bahar mesaisine başladı

Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Tuşba Belediyesi bahar mesaisine başladı

Van'ın Tuşba Belediyesi, ilkbaharın gelmesiyle park ve yeşil alanlarda, bakım, onarım, gübreleme ile yeşillendirme çalışmalarına başladı.

Van'ın Tuşba Belediyesi, ilkbaharın gelmesiyle park ve yeşil alanlarda, bakım, onarım, gübreleme ile yeşillendirme çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda kaliteli zaman geçirmesi için bahar mesaisi başlatıldı.

Daha yeşil bir Tuşba için mevcut parklardaki ağaçlandırmanın yanı sıra her türlü bakım, onarım, temizlik ve çimlendirme çalışmalarının startını veren belediye ekibi, uzun geçen kış mevsiminden kaynaklı kırılan, bozulan ve deforme olan çocuk oyun grupları ile bank, masa ve kamelyalar ile kauçuk zeminin bakım ve onarımına başladı.

Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe halkı ve toplumun geleceği olan çocukların temiz ve sağlıklı bir ortamda kaliteli vakit geçirmeleri için her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Çalışmaların bundan sonraki süreçte de devam edeceğini dile getiren Akman, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın rahatlığı bizler için çok önemlidir. Onun için elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek parklarımızı, dinleme ve mesire alanlarımızın temizlik, bakım ve onarımına başladık. İlçe halkının zamanını sağlıklı bir şekilde park ve bahçelerde geçirmeleri için belediye olarak tüm parklardaki bank ve oyun aletleri düzenli olarak dezenfekte edilecek. Bu süreci en doğru ve en az vaka ile atlatmak için çalışıyoruz. Belediye olarak bizler halkımızın ve çocuklarımızın vakit geçirebilecekleri alanlarda tedbirlerimizi artırıyoruz. İlçe genelindeki tüm parklarımızı düzenli olarak dezenfekte edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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