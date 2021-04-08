Tuşba Belediyesi 'Akköprü Millet Bahçesi'nin yapımına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuşba Belediyesi 'Akköprü Millet Bahçesi'nin yapımına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tuşba Belediyesi 'Akköprü Millet Bahçesi'nin yapımına başladı

Van'ın Tuşba Belediyesi, mahalle sakinlerinin kullanımına sunmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı desteği ile hayata geçireceği 'Akköprü Millet Bahçesi'nin yapımına başladı.

Van'ın Tuşba Belediyesi, mahalle sakinlerinin kullanımına sunmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı desteği ile hayata geçireceği 'Akköprü Millet Bahçesi'nin yapımına başladı.

İlçenin gelişmesi, halkın huzur ve refahı için her gün yeni bir proje hayata geçiren Tuşba Belediyesi, baharın gelmesiyle önceki yıl TOKİ Başkanlığı tarafından ihale süreci tamamlanan ancak mevsim şartlarından dolayı yapımına başlanmayan Akköprü Millet Bahçesi'nin inşaatına başlama startı verdi. Toplam 104 bin 777 metrekare alan üzerinde inşasına başlanan 'Akköprü Millet Bahçesi'nde konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak olan bin 361 metrekare inşaat alanına sahip sosyal donatıların da yer alacağını belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Tuşba Belediyesi koordinesinde yürütülen inşaat alanında incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 360 günde tamamlanacak olan Akköprü Millet Bahçesi'nin bitirilmesiyle mahalle sakinlerinin hak ettiği hizmete kavuşacağını söyledi. Daha yaşanabilir bir Tuşba için yola çıktıklarını dile getiren Başkan Akman, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Tuşba'mızı modern ve daha yaşanabilir bir ilçeye dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızın özlediği ve hak ettiği hizmetlere kavuşması bizleri son derece mutlu ediyor. Tuşba ilçemizin bir dinleme ve mesire alanı olacağını özellikle bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

Projelerinin destekleme süreciyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Başkan Akman, "Bu projemizin hayata geçirilmesine desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Tuşba Belediyesi 'Akköprü Millet Bahçesi'nin yapımına başladı
Tuşba Belediyesi 'Akköprü Millet Bahçesi'nin yapımına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hazal Kaya Burak Deniz Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Cenk Tosun Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tuşba Belediyesi 'Akköprü Millet Bahçesi'nin yapımına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:27:23. #1.15#
title