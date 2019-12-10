Tuşba Belediyesi 2019'u değerlendirdi

10.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:18

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2019'da yapılan yatırım ve çalışmalar ile 2020'de hedeflerinin ele alındığı yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.



Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya belediye başkan yardımcıları ve birim amirleri katıldı.



İnsani değer ve vasıfları koruyarak hizmet ürettiklerini ve üretmeye devam edeceklerini söyleyen Akman, özveriyle hizmet üreten, fedakar ve vefakar personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Tuşba Belediyesi'nin her çalışanın insana sevgiyle yaklaşan, kanunlar ve mevzuat çerçevesinde görev yapan kişilerden oluştuğunu belirten Akman, "Göreve başladığımız günden itibaren büyük şevk ve azimle çalışıyoruz. Yol aldıkça hizmetlerimiz oturmaktadır. Valilik, kaymakamlık ve diğer tüm kurumlarımızla ortak çalışmalar yürüttük. Tüm bunların neticesinde Van ve Tuşba kazandı. Hiç bir kurumla görüş ayrılıklarına düşerek ayrım gözetmedik. Olası bir sorunda bir araya geldik ve sorunlara çözüm ürettik." diye konuştu.

Kaynak: AA