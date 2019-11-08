Tuşba Belediye Meclisinden Van Spor'a yapılan saldırıya kınama

08.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:38

Van'ın Tuşba Belediye Meclisi, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Sakaryaspor-Van Spor maçı sonrası Van Spor'un yönetim ve futbolcularına yönelik yapılan saldırıyı kınadı.



Tuşba Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında bugün yapılan son oturumla Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısını tamamladı. Pazartesi gününden bu yana yapılan gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Van Spor'a yapılan çirkin saldırının kınanması kararı alındı. AK Parti Grubu adına yapan kınanma metnini okuyan Grup Sözcüsü Sıracettin Ünlü, TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü'nün yönetim ve futbolcularına maç sonrası maruz kaldıkları çirkin saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını ifade etti. Yapılan bu çirkin saldırının sadece bir futbol kulübüne yönelik olmadığı, aynı zamanda Türk futboluna yapılan bir saldırı olduğunu kaydeden Ünlü, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde yaşanan bu tür olayı ve davranışı kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz" dedi.



Skor ne olursa olsun, spor karşılaşmalarının diğer kentlerle güzel diyalog ve ilişkiler kurmasına zemin hazırlanması için yapıldığını vurgulayan AK Parti Grup Sözcüsü Ünlü, "Takımımıza yönelik yaşanan bu çirkin olayları aklıselim, vicdan sahibi hiçbir futbolseverin benimsemesi veya mazeret üretmesi mümkün olamaz. Türk futbolunu daha iyi yerlere getirmek için elbirliğiyle daha çok çalışmamız gerekirken, ülkemize ve futbolumuza kara leke süren sorumluları Tuşba Belediyesi Meclisi olarak şiddetle kınıyor, sorumluların Türk futbol camiasından özür dilemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA