Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu Çatak'taki saldırıyı kınadı Van'ın Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu, işçileri taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen, 2 kişinin şehit ve 8 kişinin yaralandığı hain saldırıyı kınadı.

Van'ın Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu, işçileri taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen, 2 kişinin şehit ve 8 kişinin yaralandığı hain saldırıyı kınadı.

Tuşba Belediye Meclisinin Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında gerçekleşen ikinci oturum ile başladı. Başkan Akman, gündem maddelerine geçilmeden önce dün akşam saatlerinde Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasında bulunan Belbuka bölgesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. 2 işçinin şehit olduğu ve 8 işçinin de yararlandığı olayla ilgili AK Parti Grubu adına yapılan kınama metnini okuyan Grubu Sözcüsü Sıracettin Ünlü, "Dün akşam saatlerinde Çatak ilçemizde 'Lanet' kelimesinin yanında hafif kaldığı bir olay yaşandı. Sadece amaçları inşaatta çalışarak evlerine bir ekmek götürmek olan işçilere yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 2 işçi kardeşimiz şehit olurken, 8 kardeşimiz de yaralandı. Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu olarak bu menfur kanlı eylemi nefret ile kınıyor, şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz" dedi.

Kınama metninin okunmasında sonra belediye meclisi bu ayki gündem maddelerine kaldıkları yerden görüşmeye devam ettiler. - VAN

Kaynak: İHA