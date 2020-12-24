Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan yapılandırma uyarısı
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Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan yapılandırma uyarısı

24.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:50
Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan yapılandırma uyarısı

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vergi affıyla ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak yapılandırmadan faydalanmalarını istedi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vergi affıyla ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak yapılandırmadan faydalanmalarını istedi.

Akman, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların borçlarını yapılandırabilmeleri için 31 Aralık'a kadar belediyeye başvurabileceğini belirtti

Yapılandırmanın vatandaşlar için önemli bir fırsat olduğunu vurguayan Akman, açıklamasında şunları kaydetti:

"Emlak, çevre temizliği, ilan, reklam vergisi ile idari para cezaları ve diğer borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın 31 Aralık'a kadar belediyeye müracaat etmeleri gerekiyor. 17 Kasım'da yürürlüğe giren kanun, 31 Ağustos'tan önce kesinleşmiş borçları kapsıyor. Yapılandırmada peşin ödeme imkanının yanı sıra 6, 9, 12 ve 18'e kadar eşit taksitlendirme kolaylığı sağlanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak adına belediyemizde gerekli önlemleri aldık. Veznelerde kalabalığın oluşmaması için yeni hizmet binasında vatandaşlarımız sıra alarak işlemlerini yapabilir. Vatandaşlarımızı bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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