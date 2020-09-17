Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan ilçeye yatırım çağrısı
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Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan ilçeye yatırım çağrısı

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediyeye ait 27 bin metrekare alana yatırım yapmak isteyen girişimcileri beklediklerini belirtti.

Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan ilçeye yatırım çağrısı
17.09.2020 12:39 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:39

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediyeye ait 27 bin metrekare alana yatırım yapmak isteyen girişimcileri beklediklerini belirtti.

Akman, yaptığı yazılı açıklamada, Van-Erciş kara yolu üzerindeki yeni hizmet binasının bulunduğu kampus alanında bir çarşı merkezini oluşturmayı planladıklarını belirtti.

Tuşba'nın yeni kurulmasına rağmen hızla büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu dile getiren Akman, Van'ın sanayi, turizm ve eğitim üssü olan ilçenin değişim ve gelişime müsait olduğunu söyledi.

Hızla büyüyen ve gelişen ilçeye yatırım yapmak isteyenlere yerel yönetimciler gereken desteği vereceklerini belirten Akman, şunları kaydetti:

"AVM projemiz, şehrin en büyük yatırım alanlarından biri olup yüz ölçümü 27 bin metrekaredir. Bununla birlikte alış veriş merkezimiz faaliyete geçtikten sonra trafik problemi yaşanmayacaktır. Ticaret alanı olarak planlı bir şekilde yapıldığında yaklaşık yoğunluğu 81 bin metrekarelik inşa edilebilecek bir alışveriş merkezi, kentsel tasarıma uygun bir forum merkezi, yöresel mimari kullanılmak şartıyla bir ticaret merkezi yapılabilir. Yatırım merkezi arsası kuzeyde bulunan 50 metrelik Erciş yolundan 10 metre, doğusunda bulunan 20 metrelik Bediüzzaman Caddesi'nden 10 metre, güneyinde bulunan 18 metrelik imar yolundan ise 10 metre çekme yapılarak yatırıma kazanım sağlanabilir."

Kaynak: AA

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