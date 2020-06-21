Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan Babalar Günü mesajı Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akman, mesajında, toplum içerisinde babalığın önemine işaret ederek, toplumda değerleri hiçbir zenginlikle ölçülemeyecek kadar büyük olan babaların, güçlü bir aile yapısının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Ailede huzurun ve mutluluğun devamlılığı yönünde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve ömrünü evlatları için vakfeden babaların yüreklerinde taşıdıkları sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörüyü evlatlarından hiçbir zaman esirgemediğini belirten Akman, şunları kaydetti:

"Ailesinin varlığı ve bütünlüğü için yaşamı boyunca gösterdikleri gayretle her türlü saygıyı hak eden başta babalarımız olmak üzere şehit ve gazilerimizin babaları ile Kovid-19'la mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarımızın babalarının Babalar Günü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: AA