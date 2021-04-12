KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI

GEBZE Teknik Üniversitesi ile TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş (TEI) arasında Yüksek Başarımlı Hesaplama Alanında Donanım ve Yazılım Protokolü imzalandı.

GEBZE Teknik Üniversitesi ile TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş (TEI) arasında Yüksek Başarımlı Hesaplama Alanında Donanım ve Yazılım Protokolü imzalandı. Normal bilgisayarlara göre her biri 10 kat hızlı olan 240 çekirdekli 'yüksek başarımlı hesaplama' sistemi kurulan bilgisayarlar sayesinde GTÜ mühendislik öğrencilerinin yeni projeler üretmeye teşvik etmesi ve yenilikçi çalışmalara katılım sağlamaları hedefleniyor.

Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen donanım ve yazılım protokol imza törenine Gebze Teknik Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI Finans ve Tedarik Direktörü Ercan Öztürk ve akademisyenler katılırken, protokole imza atıldı. TEI, Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Uzay ve Havacılık Fakültelerinde 25 akademik personel ve 250 öğrencinin kullanabileceği, gerçek hayatta yaşanabilecek olayları simülasyonlarla açıklayabilecekleri, tasarım detaylarını tüm ayrıntıları ile inceleyebilecekleri, birden fazla benzetimi aynı anda gerçekleştirebilecekleri ve bu sayede çalışmalarında daha hızlı hareket etme imkanı kazanacakları yazılımla çalışmalarını sürdürecek. Yüksek mühendislik gerektiren ürünlerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılacak olan bu yazılıma ilave olarak, analiz ve hesaplama çalışmalarına hız kazandıracak, normal bilgisayarlara göre her biri 10 kat hızlı olan 240 çekirdekli 'yüksek başarımlı hesaplama' sistemi de hibe edildi.

'UÇAK MOTORLARI AĞIRLIKLI BİR FAKÜLTEYE DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

GTÜ'yü uçak motoru ağırlıklı bir fakülteye dönüştürmeye çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, 'Özellikle Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki fakültemizi uçak motorları ağırlıklı bir fakülteye dönüştürmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş yapıyoruz çünkü sadece bir uçak motorunun kompresör test düzeneği 10 ile 15 milyon dolar arasında. Getirip buraya kurmak çok iyi olur, araştırma yaparsınız, data çıkarırsınız, test verileri bile çok değerli. Kurduğumuz bilgisayarlarda analizleri çalıştırırsınız ama sonuç olarak bunlar analiz sonucu bunun bir de deneysel teyidinin yapılması lazım. Bunların da farkındayız. İnşallah bizler bu kurumların başında oldukça ve bu işlerin ne kadar önemli olduğunu bildikçe Türkiye'de de üniversitelerde mükemmeliyet merkezi oluşturarak motor konusunda Gebze'yi ön plana çıkarmak istiyoruz. Türkiye'de havacılık motorlarının bir mükemmeliyet merkezi haline gelsin diye alt yapıyı geliştirmeye çalışıyoruz. Bu projemiz de onun bir parçası. Hayırlı olsun hepimize.' dedi.

'PROJELER ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN FIRSATLAR YARATIYOR'

Yapılan projelerin öğrenciler için fırsatlar yarattığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, 'Türkiye havacılık sanayisine yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak bizleri daima gururlandıran TUSAŞ Motor Sanayii hem Ar-Ge hem de üretim kabiliyetleri bakımından üniversitemiz adına çok değerli bir paydaşımızdır. Geçtiğimiz yıllarda mühendislik fakültemizde hizmete giren 'Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı' nın kurulmasında göstermiş oldukları destek nedeniyle de bir kez daha TEI yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Hava Savunma sanayi için TEI'nin yürütmekte olduğu projeler hem milletimiz hem de üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz için büyük fırsatlar yaratmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı