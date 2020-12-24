TUSAŞ, Tunus'a ilk ihracatını böyle duyurdu
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TUSAŞ, Tunus'a ilk ihracatını böyle duyurdu

24.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:01
TUSAŞ, Tunus'a ilk ihracatını böyle duyurdu

TUSAŞ, Tunus ile video konferans yöntemiyle yapılan savunma sanayii işbirliği toplantısının ardından Tunus'a yapılacak ilk ihracatını sosyal medya hesabından duyurdu.

TUSAŞ, Tunus ile video konferans yöntemiyle yapılan savunma sanayii işbirliği toplantısının ardından Tunus'a yapılacak ilk ihracatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığında Tunus ile yapılan online toplantıda TUSAŞ'ın ilk ihracat kararı alındı. TUSAŞ'in Tunus'a yapacağı ilk ihracat ise ANKA-S İHA'ları ile olacak. TUSAŞ, toplantı sonrası yapılacak ihracatı sosyal medya hesabından duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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