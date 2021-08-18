TUSAŞ'tan IDEF'te Hürjet ve TF-X simülatörü uçuş eğitimi
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TUSAŞ'tan IDEF'te Hürjet ve TF-X simülatörü uçuş eğitimi

TUSAŞ'tan IDEF'te Hürjet ve TF-X simülatörü uçuş eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'21) Hürjet ve TF-X eğitim simülatörü ile uçuş eğitimi veriyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'21) Hürjet ve TF-X eğitim simülatörü ile uçuş eğitimi veriyor.

TUSAŞ tarafından fuarda kurulan yapay zeka simülatöründe ziyaretçiler giriş seviyesinde bir pilotun aldığı eğitimi alıyor. TUSAŞ Yapay Zeka Mühendisi Ümit Mert Çağlar, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, pilotların hem uçuş modeli anlamında hem de yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde kendilerine destek olduğunu söyledi. Tüm yazılım ve donanımların TUSAŞ tarafından geliştirildiğini aktaran Çağlar, "Hürjet ve Milli Muharip Uçağının matematiksel uçuş modellerinin simülatörleri. Bu simülatörlerde aynı uçuş modellerini kullanmakta olan yapay zeka ajanlarımız var. Bu ajanlarla, pilotların eğitimleri için eğitim uçuşları sırasında dost ve düşman unsurlar olarak yanlarında bulunuyoruz. Burada pilotlarımız bize hem uçuş modeli anlamında hem de yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde destek oluyor. Bizde onların eğitimlerinde bir parça da olsa yer almaya çalışıyoruz" dedi.

"Ziyaretçilerimizde burada giriş seviyesi bir pilotun aldığı gibi ilk baştan eğitim alabiliyor" diyen Çağlar, şunları kaydetti:

"Burada gördüğünüz tüm donanım ve yazılımlar TUSAŞ tarafından geliştirilmekte. Pilotlarımızın geri bildirimleriyle de iyileştirilmekte. Aynı şekilde ziyaretçilerimizde geldikleri zaman aşina oldukları kokpit düzeni, tasarımı, yazılım ve donanımı benzer şekilde Hürjet eğitim uçağımızda ve Milli Muharip Uçağımızda da kullanabilecek."

(Ersin Turan/İHA)

TUSAŞ'tan IDEF'te Hürjet ve TF-X simülatörü uçuş eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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