TUSAŞ'tan çalışanlarına dünya standartlarında eğitim imkanı
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TUSAŞ'tan çalışanlarına dünya standartlarında eğitim imkanı

13.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:09
TUSAŞ'tan çalışanlarına dünya standartlarında eğitim imkanı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yüksek teknolojili olan hava araçlarının tasarımından üretimine tüm süreçlerde görev alan çalışanlarının "yaşam boyu eğitim" faaliyetlerine destek vermeye devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yüksek teknolojili olan hava araçlarının tasarımından üretimine tüm süreçlerde görev alan çalışanlarının "yaşam boyu eğitim" faaliyetlerine destek vermeye devam ediyor.

Akademi Başkanlığı ve Yapısal Genel Müdür Yardımcılığı iş birliği ile ikincisini hizmete aldıkları Üretim Eğitim Merkezi'nde toplam 5 bin teknisyene iş başı ve teorik eğitim desteği sağlayacak olan TUSAŞ, özgün projelerinin üretim ve montaj faaliyetleri hakkında çalışanlarının üretim yeteneklerini ve verimliliğini artırmayı hedefliyor. Kaliteli üretimi ön planda tutan TUSAŞ, bu sayede iş güvenliğine de katkı sağlayacak.

TUSAŞ, Türkiye'de uluslararası standartlarda sahip olduğu üretim merkezleri sayesinde havacılık uygulamalarını eğitim ile desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda alanında uzman 10 bine yakın mühendis ve teknisyenle aralıksız üretime devam eden TUSAŞ, bir yandan çalışanlarının hızlı adaptasyonunu önceleyen eğitim faaliyetleri sürdürürken, diğer taraftan iş güvenliliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Daha önce üretim hatlarında detay parça üretim ve montaj eğitimlerini tamamlayan çalışanlar, üretim hattının direkt içinde yer alan yeni eğitim merkezinde son teknoloji ile donatılmış makinalarda eğitimlerini pekiştirme imkanına sahip olacaklar.

TUSAŞ, aynı zamanda protokolünün bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte eğitim merkezlerinde teknik eğitmen yetiştirilmesine yönelik çalışmaları da sürdürüyor. Eğitim merkezinde bulunan son teknoloji üretim tezgahlarının yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimi gören bünyesinde çalışan mühendislerine yönelik uygulama faaliyetlerine de imkan tanıyacak. Çalışanlarına sağladığı eğitim desteğinin yanı sıra şirket içinde ve alt tedarik firmalarında çalışan teknisyenler için uygulamalı eğitimlerini de önceleyen TUSAŞ, bünyesinde bulunan merkezlerde projelerde gerek duyulan eğitim ihtiyaçlarına yönelik eğitimler tasarlıyor.

TUSAŞ Akademi Başkanlığı'nın eğitmenleri ve kurum içi uzman eğitmenler tarafından yürütülen eğitimler iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde temel imalatı konu alan eğitimleri tamamlayan çalışanlar, ikinci bölümde montaj uygulamalarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. - ANKARA

TUSAŞ'tan çalışanlarına dünya standartlarında eğitim imkanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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