TUSAŞ'tan 18 Mart'a özel "dijital peç"
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TUSAŞ'tan 18 Mart'a özel "dijital peç"

17.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:25
TUSAŞ'tan 18 Mart'a özel

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, canları ve kanları ile bu kutsal vatanı bizlere emanet eden şehitlerin ve kahraman gazilerin aziz hatırasını bir kez daha saygı ile yad ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, canları ve kanları ile bu kutsal vatanı bizlere emanet eden şehitlerin ve kahraman gazilerin aziz hatırasını bir kez daha saygı ile yad ediyor.

"Gücümüz Mirasımız" sloganı ile yeni bir dijital kampanyaya imza atan TUSAŞ, "www.gucumuzmirasimiz.com" web adresine giren ziyaretçilerine TUSAŞ'ın yerli, milli ve özgün ürünleri ile ziyaretçilerin adlarının yazılı olduğu bir "dijital peç" oluşturulmalarına imkan verecek yeni bir site tasarladı.

Türkiye'nin yeni nesil havacılık geleceğini inşa eden TUSAŞ, dijital ve yenilikçi uygulamalarından birini daha dijital envanterine ekledi. 18 Mart anısına oluşturulabilecek olan dijital peç bilgisayarlara indirilebilecek ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabilecek. Vatan savunmasında şehit düşen ecdadın bıraktığı mirası, "Gücümüz Mirasımız" sloganı ile bir kez daha yüreklere kazımayı hedefleyen TUSAŞ, oluşturduğu dijital peç kampanyası ile yerli ve milli duruşunu ve Türkiye'nin gücünü dünyaya bir kez daha duyurmayı hedefliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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