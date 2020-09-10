TUSAŞ, Stevie Ödülleri'nde 3 ödüle layık görüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TUSAŞ, Stevie Ödülleri'nde 3 ödüle layık görüldü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), her yıl düzenlenen Stevie Ödülleri kapsamında başvurduğu iki projesi ile iki farklı kategoride toplam üç ödüle layık görüldü.

TUSAŞ, Stevie Ödülleri'nde 3 ödüle layık görüldü
10.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:38

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), her yıl düzenlenen Stevie Ödülleri kapsamında başvurduğu iki projesi ile iki farklı kategoride toplam üç ödüle layık görüldü.

Uluslararası ödüllendirme kuruluşlarından The International Business Award tarafından her yıl gerçekleştirilen Stevie ödülleri sahiplerini buldu. TUSAŞ iki proje ile başvurduğu ödül programında iki dalda toplam üç ödüle layık görüldü. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Gökyüzüne İlham Veren Kadınlar Mentörlük Programı ve Çocuk Mucitler Bilim Atölyeleri projeleri ile ödüle layık görülen TUSAŞ, havacılık ve uzay alanında sahip olduğu öncü vasfını gerçekleştirdiği sosyal projelerle de perçinlemeye devam ediyor.

1 gümüş 2 bronz toplam 3 ödül

TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen ve savunma sanayisinde kadın istihdamını güçlendirmek üzere, 20 TUSAŞ'lı mentor ve 20 üniversiteli menti ile gerçekleştirilen "Gökyüzüne İlham Veren Kadınlar Mentorluk Programı" ve TUSAŞ'lı miniklerin gelişimlerine katkıda bulunmak ve aralarındaki bağı güçlendirmek üzere hayata geçirilen "Çocuk Mucitler Bilim Atölyeleri" etkinlik, Stevie International Business Awards'ın "Internal Communication" ve "Community Engagement" kategorilerinde, bir gümüş, iki bronz olmak üzere toplamda üç ödülün sahibi olmaya hak kazandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Mesut Barzani Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu Çağatay Ulusoy
Spor Gökhan Töre Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Yunan İzmir Milli Fatih
Şu an buradasınız: TUSAŞ, Stevie Ödülleri'nde 3 ödüle layık görüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 12:39:29. #1.15#
title