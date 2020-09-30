TUSAŞ savunma ve havacılıkta "ihracat şampiyonu"
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TUSAŞ savunma ve havacılıkta "ihracat şampiyonu"

30.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:48
TUSAŞ savunma ve havacılıkta

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ihracat konusundaki başarısıyla Türkiye'nin önde gelen şirketleri arasında yer almayı sürdürdü.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ihracat konusundaki başarısıyla Türkiye'nin önde gelen şirketleri arasında yer almayı sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl düzenlenen "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" değerlendirmesinde bir kez daha üst sıralarda yer aldı.

TUSAŞ, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da "savunma ve havacılık" kategorisinde ilk sıradaki yerini korudu. TUSAŞ, genel sınıflandırmada ise 1000 firma arasında 27'nci oldu.

Türkiye'nin öncü havacılık şirketi olarak geleceğin projelerini hayata geçiren TUSAŞ, geçen yıl 599 milyon dolarlık, bir önceki yıl ise 540 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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