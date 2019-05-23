TUSAŞ mühendislerinden "Gönlümüz Bir Soframız Bir" mesajı

Cumhurbas¸kanlıgˆının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) mühendislerinin ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

"Ülkemizin daha güçlü, huzurlu, güvenli, birlik ve beraberliğimizin daim olması için savunma sanayisi alanında yerli ve milli güçlerimiz, Hürkuş, ATAK, Göktürk ve ANKA'ların yapımında emeği olan TUSAŞ mühendislerinin tüm Türkiye'ye selamı var. GönlümüzBirSoframızBir" başlığıyla paylaşılan mesajda, bir mühendisin şu ifadelerine yer verildi:

"11 ayın sultanı mübarek ramazan ayında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, dur durak bilmeden ülkemizin istikbali ve istiklali için çalışıyor. Araştıran, geliştiren ve azimle üreten Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için üzerine düşen her görevi başarıyla yerine getiriyor. Yerli ve milli sistemlerimiz Göktürklerimiz, Hürkuşlarımız, ATAK'larımız, ANKA'larımız, Gökbeylerimizle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı yolluyoruz. Gönlümüz bir soframız bir."

Kaynak: AA