ANKARA (İHA) - - TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, Ankara'da toprağa verildi.

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, İstanbul'da katıldığı fuar sonrası Ankara'ya dönerken Kızılcahamam'daki trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Demir'in cansız bedeni, Karşıyaka'da ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ temsilcileri, Demir'in ailesi ve yakınları katıldı.

Serdar Demir kimdir?

1977 yılında Trabzon'da doğan Demir, önce Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketinde İşe Alım Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra ise TUSAŞ'ta Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanlığı görevini üstlendi. Serdar Demir evli ve iki çocuk babasıydı.