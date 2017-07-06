Tusaş ile Endonezyalı Ptdı Arasında İşbirliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Endonezya'nın havacılık şirketi PT Dirgantara Endonezya'nın (PTDI) hava aracı geli·şti·rme, üreti·m ve pazarlamasında ortak çalışacağı bildirildi.



TUSAŞ'tan yapılan açıklamada şirket ile Endonezya'nın en büyük havacılık şirketi PTDI arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam ettiği belirtildi.



TUSAŞ ve PTDI arasında IDEF 2017 Fuarı esnasında havacılık alanında ortak çalışmalar yapmak üzere imzalanan mutabakat muhtırasını takiben devam eden çalışmaların sonucunda bugün bir çerçeve anlaşması imzalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"TAI ve PTDI hava aracı geli·şti·rme, üreti·m ve pazarlamasında ortak çalışacak. İmzalanan çerçeve anlaşması ile TUSAŞ, 50 koltuklu N245 uçağının PTDI tarafından yürütülen konsept geliştirme çalışmasına katılım sağlayacak. PTDI ve TUSAŞ N219 uçağı ile ilgili ortak pazarlama faaliyetleri yürütecek ve pazardaki talebe göre iş modelini belirleyecek. İnsansız hava araçları ve hava aracı yapısallarında ortak çalışmalar yapmak konusunda karar alan TUSAŞ ve PTDI, imzalanan anlaşma ile birlikte güç birliği yaparken, ülkeler arasında havacılık alanındaki işbirliğinin gelişmesine de katkı sağlayacak."