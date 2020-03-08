TUSAŞ, gökyüzüne ilham veren kadınları bir araya getirdi
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TUSAŞ, gökyüzüne ilham veren kadınları bir araya getirdi

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) önemli görevler üstlenen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

08.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:48
TUSAŞ, gökyüzüne ilham veren kadınları bir araya getirdi

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) önemli görevler üstlenen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. 

TUSAŞ, milli gururların gökyüzünde yerini almasında önemli görevler üstlenen kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde unutmadı. Yaklaşık 1400 kadın çalışanın katıldığı etkinlik renkli anlara sahne oldu. Geçtiğimiz yıl savunma sanayiinde kadın istihdamına dikkat çekmek ve kadınların el emeği yoğun havacılık sektöründe daha fazla görev almasını amaçlayarak başlattığı 'Gökyüzüne İlham Veren Kadınlar' projesi ile Stevie Awards'da 'Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası' ödülüne layık görülen TUSAŞ, farklı bir konseptle yeniden tasarlanan projede Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 20 genç kadın öğrenciyi TUSAŞ'ta görev yapan 20 kadın yönetici ile bir araya getirdi. Toplamda 6 ay sürecek mentorluk projesi kapsamında mentorlar, mentileri ile bire bir iletişim ve profesyonel destek neticesinde öğrencilerin kariyer yolculuklarında yeni bir ufuk çizmeleri hedefleniyor. Aynı zamanda sektörün dinamiklerini de anlama fırsatı sunan program sonunda mentiler, mentorleri liderliğinde 1 tam gün TUSAŞ'ta deneyim hakkına da sahip olacaklar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Etkinlikten görüntü

-Detay

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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