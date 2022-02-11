TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: "Malezya ile 3 tanesi Türkiye'de, 15 tanesi Malezya'da üretilmek üzere 18 adetlik Hürjet için ihale süreci var.... - Haberler
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: "Malezya ile 3 tanesi Türkiye'de, 15 tanesi Malezya'da üretilmek üzere 18 adetlik Hürjet için ihale süreci var....

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil:

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: "Malezya ile 3 tanesi Türkiye'de, 15 tanesi Malezya'da üretilmek üzere 18 adetlik Hürjet için ihale süreci var. İnşallah olumlu sonuçlanır."

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: "Malezya ile 3 tanesi Türkiye'de, 15 tanesi Malezya'da üretilmek üzere 18 adetlik Hürjet için ihale süreci var. İnşallah olumlu sonuçlanır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Temel Kotil, Türkiye, Malezya, Yerel, Haberler

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