TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: "Milli Muharip uçağımız 2023'te inşallah hangardan çıkacak" - Haberler
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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: "Milli Muharip uçağımız 2023'te inşallah hangardan çıkacak"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'in konuşması ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım...

Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'in konuşması ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreninde konuşma yaptı.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip uçağımız 2023'te inşallah hangardan çıkacak

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip uçağımız 2023'te inşallah hangardan çıkacak

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip uçağımız 2023'te inşallah hangardan çıkacak

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 Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz.'

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz."

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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