TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: "Milli Muharip uçağımız 2023'te inşallah hangardan çıkacak"

Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'in konuşması ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreninde konuşma yaptı.