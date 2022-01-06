TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: "Milli Muharip uçağımız 2023'te inşallah hangardan çıkacak"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'in konuşması ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım...
Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'in konuşması ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreninde konuşma yaptı.