TUSAŞ'dan çocuklar için özel gösteri uçuşu TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara özel gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara özel gösteri uçuşu gerçekleştirdi. TUSAŞ, ilk kez Gelişmiş Eğitim Uçağı HÜRKUŞ'un kokpitinden canlı yayın gerçekleştirerek heyecanı evlere taşıdı.

TUSAŞ'dan yapılan açıklamada, 23 Nisan kutlamaları kapsamında TUSAŞ tesislerinden havalanan, Türkiye'nin yerli ve milli Gelişmiş Eğitim Uçağı HÜRKUŞ çocuklara özel gösteri uçuşu yaptı. Kokpit içinden canlı yayınla gösterilen uçuş, şirketin sosyal medya hesabı üzerinden yayımlandı. Test pilotları Murat Özpala ve Barbaros Demirbaş yönetiminde havalanan HÜRKUŞ, izleyenleri ile birlikte yüksek irtifalara çıkarak coşkuyu evlere taşıdı.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, kokpit içinden ilkini gerçekleştirdikleri canlı yayın etkinliğinin başarı ile tamamlanmasından çok mutlu olduduğunu söyleyerek, "Bu defa sosyal medya üzerinden bu uçuşu gerçekleştirdik. Ancak izolasyon dönemi bittiğinde HÜRKUŞ'umuzu hep birlikte coşku ile göklerde izleyeceğimiz günleri de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bu vesile ile bir kez daha yüce meclisimizin açılışının 100'üncü yıl dönümünü ve çocuklarımıza armağan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor sağlıkla nicelerine hep birlikte erişmeyi temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA