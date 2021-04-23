TUSAŞ? çalışanlarının çocukluk fotoğraflarıyla giydirilen HÜRKUŞ'un 23 Nisan özel uçuşu
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TUSAŞ? çalışanlarının çocukluk fotoğraflarıyla giydirilen HÜRKUŞ'un 23 Nisan özel uçuşu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TUSAŞ tarafından hazırlanan video Hürkuş'n üzerine çocukların fotoğraflarının yapıştırılması Uçağın uçması ANKARA - TUSAŞ? çalışanlarının çocukluk fotoğraflarıyla giydirilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, 23 Nisan için özel uçuş gerçekleştirdi.

TUSAŞ tarafından hazırlanan video

Hürkuş'n üzerine çocukların fotoğraflarının yapıştırılması

Uçağın uçması ANKARA - TUSAŞ? çalışanlarının çocukluk fotoğraflarıyla giydirilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, 23 Nisan için özel uçuş gerçekleştirdi.

TUSAŞ? çalışanlarının çocukluk fotoğraflarıyla giydirilen HÜRKUŞ'un 23 Nisan özel uçuşu
TUSAŞ? çalışanlarının çocukluk fotoğraflarıyla giydirilen HÜRKUŞ'un 23 Nisan özel uçuşu
TUSAŞ? çalışanlarının çocukluk fotoğraflarıyla giydirilen HÜRKUŞ'un 23 Nisan özel uçuşu
TUSAŞ? çalışanlarının çocukluk fotoğraflarıyla giydirilen HÜRKUŞ'un 23 Nisan özel uçuşu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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