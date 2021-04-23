TUSAŞ? çalışanlarının çocukluk fotoğraflarıyla giydirilen HÜRKUŞ'un 23 Nisan özel uçuşu
TUSAŞ tarafından hazırlanan video Hürkuş'n üzerine çocukların fotoğraflarının yapıştırılması Uçağın uçması ANKARA - TUSAŞ? çalışanlarının çocukluk fotoğraflarıyla giydirilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, 23 Nisan için özel uçuş gerçekleştirdi.
TUSAŞ tarafından hazırlanan video
Hürkuş'n üzerine çocukların fotoğraflarının yapıştırılması
Uçağın uçması ANKARA - TUSAŞ? çalışanlarının çocukluk fotoğraflarıyla giydirilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, 23 Nisan için özel uçuş gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı