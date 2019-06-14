TUSAŞ, BUÜ’lü stajyerlerin tamamını işe aldı

İstanbul ve Ankara'nın ardından ilk kez Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) Ar-Ge Merkezi açan Türk Uzay ve Havacılık Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), stajyer mühendis olarak başlattığı 8 son sınıf mühendislik öğrencisinin tamamını işe aldı.

TUSAŞ, BUÜ’lü stajyerlerin tamamını işe aldı

İstanbul ve Ankara'nın ardından ilk kez Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) Ar-Ge Merkezi açan Türk Uzay ve Havacılık Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), stajyer mühendis olarak başlattığı 8 son sınıf mühendislik öğrencisinin tamamını işe aldı. Öğrenciler, Temmuz ayında TUSAŞ Genel Merkezi'nde işe başlayacak.

Kaynak: Dunya.com

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