TUSAŞ, BUÜ’lü stajyerlerin tamamını işe aldı

İstanbul ve Ankara'nın ardından ilk kez Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) Ar-Ge Merkezi açan Türk Uzay ve Havacılık Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), stajyer mühendis olarak başlattığı 8 son sınıf mühendislik öğrencisinin tamamını işe aldı. Öğrenciler, Temmuz ayında TUSAŞ Genel Merkezi'nde işe başlayacak.