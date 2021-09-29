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TUSAŞ buluşlarla 33 ödül kazandı

AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi
TUSAŞ buluşlarla 33 ödül kazandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) 2021'de 33 ödül kazandı.

İSTANBUL (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) 2021'de 33 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ISIF 2021 ödülleri, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte sahiplerini buldu.

TUSAŞ, ISIF kapsamında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Ulusal ödülünü kazandı. Şirket; 3 altın, 11 gümüş ve 18 bronz ödül olmak üzere toplam 33 ödüle layık görüldü.

WIPO ödülünü ANKA'nın patentli yazılım destekli frenleme sistemi ile kazanan şirket, diğer taraftan yeni nesil termoplastik üretim yöntemi kapsamında "Bir Kaynak Sistemi", taarruz helikopterlerinde kullanılması hedeflenen "Bir Atış Sistemi" ve ANKA silahlı insansız hava aracında kullanılan "Bir İniş Takımı" sistemi ile toplam 3 altın ödüle değer bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "ISIF ödüllerinde önemli bir başarıya imza attık. Bağımsız ve özgün savunma sanayimizin geleceğine gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yüksek değer katmayı sürdürüyoruz. Diğer taraftan dünya havacılık ekosisteminin geleceğine yön verebilecek projeler üzerine çalışıyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ, 3 bini aşkın Ar-Ge çalışanı ile yıl sonuna kadar 100 ileri teknolojiyi esas alan ulusal ve uluslararası patent ve faydalı model geliştirmeyi, 3 milyar liranın üzerinde Ar-Ge harcaması yapmayı hedefliyor.

TUSAŞ buluşlarla 33 ödül kazandı

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri
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Haber: TUSAŞ buluşlarla 33 ödül kazandı - Haberler Ekonomi
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