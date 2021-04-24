TUSAŞ, "Airbus A320 Section 19 Barrel Programı" kapsamındaki 300'üncü teslimatını gerçekleştirdi
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TUSAŞ, "Airbus A320 Section 19 Barrel Programı" kapsamındaki 300'üncü teslimatını gerçekleştirdi

TUSAŞ, 'Airbus A320 Section 19 Barrel Programı' kapsamındaki 300'üncü teslimatını gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2017'den bu yana sürdürdüğü "Airbus A320 Section 19 Barrel Programı" kapsamında 300'üncü teslimatını yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2017'den bu yana sürdürdüğü "Airbus A320 Section 19 Barrel Programı" kapsamında 300'üncü teslimatını yaptı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından üretilen Section 19 Barrel ünitesi uçağın basınç verilmiş kısmıyla verilmemiş kısmını birbirinden ayırıyor. Ayrıca bu ünite, yatay stabilizatör, dikey stabilizatör ile istikamet dümeni, irtifa dümeni gibi uçağın önemli kontrol yüzeylerini de entegre ediyor.

TUSAŞ, Airbus A320 Section 19 Barrel Programı kapsamında ürettiği söz konusu ünitelerin teslimatlarına devam ediyor. Bu kapsamda, 300'üncü teslimat da yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2017'den bugüne stratejik ortakları Airbus ile yapısal alandaki çalışmaların büyük bir iş birliğine eriştiğini bildirdi.

Taahhüt ettikleri çalışmalar kapsamında "arı gibi çalışarak" teslimatları sürdürmeye devam ettiklerini vurgulayan Kotil, şunları kaydetti:

"Uluslararası alanda ve özellikle havacılık alanında yapısal kısımdaki teslimat takvimleri hakkında verilen sözler çok önemlidir. Biz bu sözlerimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşarken, bugün Section 19 diye tanımladığımız programda 300'üncü teslimatımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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