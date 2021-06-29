TUSAŞ, ağır sınıf taarruz helikopterinin motoru için Ukraynalı firmayla sözleşme imzaladı
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TUSAŞ, ağır sınıf taarruz helikopterinin motoru için Ukraynalı firmayla sözleşme imzaladı

TUSAŞ, ağır sınıf taarruz helikopterinin motoru için Ukraynalı firmayla sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Ukraynalı "Motor Sich" firmasıyla imzaladığı sözleşme kapsamında ağır sınıf taarruz helikopterine 14 motor tedarik edecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Ukraynalı "Motor Sich" firmasıyla imzaladığı sözleşme kapsamında ağır sınıf taarruz helikopterine 14 motor tedarik edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TUSAŞ arasında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi ile geliştirilecek helikopter için çalışmalar devam ediyor. Mevcut ATAK helikopterinin yaklaşık iki katı kalkış ağırlığına sahip olacak helikopter için önemli bir eşik daha tamamlandı.

Ağır sınıf taarruz helikopteri için TUSAŞ ve Motor Sich firması arasında imzalanan anlaşmayla 14 motor tedarik edilecek. Motorların 2025'e kadar teslim edilmesi, ilk teslimatının 2 adet olacak şekilde Eylül 2022'de yapılması planlanıyor.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2023'te uçuşunu gerçekleştirecek helikopter için önemli ve kritik bir aşamayı daha tamamladıklarının belirterek, "2019'da Savunma Sanayii Başkanımız öncülüğünde imzaladığımız projeyi, 2 yıl sonra yeni bir sözleşme ile harekete geçirdik. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'e TUSAŞ olarak iddialı bir giriş yapacağız. Neredeyse tüm projelerimizin uçuş yapacağı bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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